スーパーの「西友」は、2026年3月13日から19日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。ロッテの新商品がお試し価格に まずは、お菓子のお買い得品をチェック。ロッテの新商品「ラミー春夏仕立て（3本入）」「バッカス春夏仕立て（10粒入）」「洋酒香るショコラノワール（10粒入）」は、お試し価格（各279円）で販売して