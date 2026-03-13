ＩＮＴＬＯＯＰが後場に入りウリ気配となっている。同社は１３日午前１１時３０分、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２０．７％増の１９３億５６００万円、営業利益は同６．３％減の９億９８００万円、最終利益は同１９．２％減の４億６１００万円となった。直近３カ月間となる１１～１月期で営業利益は同４６％減と大幅な減益となっており、嫌気された。