１３日に実施された１０年クライメート・トランジション（ＣＴ）債入札は、発行価格が９９円１７銭、応募者利回り（最高落札利回り）が２．１９５％となった。また、応札倍率は３．４２倍で、前回（２０２５年１０月２１日）の３．５６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS