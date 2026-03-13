フーバーブレインが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに、生成ＡＩの高難度案件における開発と汎用ＡＩパッケージを展開するＰｒｏｏｆＸ（東京都渋谷区）の議決権所有割合５１．０％を３月２５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 Ｆ－ブレインが中期経営計画で宣言した「日本発のＡＩガーディアン」への進化を目指すための重要な戦略投資と位置づ