夢のでかプリン▶▶この作品を最初から読むせいろ蒸し料理って実はラク!?並べて待つだけのラクうまレシピ今、大人気のせいろ蒸し。SNS界隈でもおしゃれな写真が飛び交い、丁寧な暮らしをする料理上級者のための道具…だと思われがちですが、実はラクに手軽に素材のおいしさを引き上げてくれる便利アイテムなんです！「ズボラ人間」を自称する漫画家・イラストレーターのノグチノブコさんもその魅力にどハマリ。美味し