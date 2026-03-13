E&Iクリエイション株式会社は、ソニーEマウント用の交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」を3月13日（金）に発売した。希望小売価格は2万7,000円。 フォーカスリングのカラーが選択できる通常モデルとは異なり、鏡筒全体にシルバーカラーを採用したモデル。1月に富士フイルムXマウント用が発売済み。 レンズの基本仕様は既存モデルを踏襲。APS-Cサイズのイメージセ