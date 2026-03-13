パーソルイノベーションは3月に、同社の展開する若年層向け人材紹介サービス「ピタテン」において、leanが提供するAIアバター「Geny（ジニー）」を導入した。●カウンセリング案内や職種説明の一部をAIアバターが担う「ピタテン」は、若年層・第二新卒・既卒といった、未経験から正社員就職・転職を目指す人を対象に、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから面接対策、入社後フォローまでを一貫して支援する人材紹介