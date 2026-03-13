【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の大野愛実が、『CanCam』専属モデルに仲間入りする。 ■名物「着回し企画」では「キツネ」ダンスを披露!? 2025年3月のグループ加入直後から、新人離れした圧倒的な表現力で注目を集めてきた日向坂46の五期生・大野愛実。16thシングル「クリフハンガー」でセンターに抜擢され、「逸材！」との声が高まる18歳の新エースが、『CanCam』5月号（3月23日発