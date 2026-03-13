卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同18位の鄭怡静（台湾）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利し、準々決勝進出を決めた。 ■世界2位から金星で迎えた2回戦 大藤は1回戦で世界ランキング2位の王曼碰（中国）をストレートで撃破。日本選手では2019年の伊藤美誠（スターツ）以来となる勝利を挙げ、2回戦へ進出