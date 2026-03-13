速報です。午前10時ごろ、鹿児島市の春山町で火事がありました。青空に立ち上る黒煙。火事がおきたのは鹿児島市春山町の木造平屋建ての建物です。13日午前10時頃、近くの住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。午前10時37分に鎮圧しましたが、現在も消火活動が続いています。ケガ人はいないということです。