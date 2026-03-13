総務省が地域の活性化に貢献した個人や団体に贈る「ふるさとづくり大賞」で大崎町の政策研究員が総務大臣賞に選ばれ、塩田知事を表敬訪問しました。塩田知事を訪ねたのは大崎町の政策研究員、田中力さんです。田中さんは慶応義塾大学の大学院で研究を行いながら、2022年から大崎町の地域おこし研究員として活動しています。総務省が地域の活性化に貢献した個人や団体に贈る「ふるさとづくり大賞」で総務大臣賞にあたる「明日へ