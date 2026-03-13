県内で唯一のフルマラソン大会「五島つばきマラソン」が今月1日、五島市で開かれました。 五島市三井楽町を駆ける「五島つばきマラソン」。 大会は今年で26回目を迎え、北海道から沖縄まで全国各地から、約550人がエントリーしました。 県内唯一となる「フルマラソン」のほか、「ハーフ」と「4人1組で走るリレー」の3種目で健脚を競います。 ランナーたちは、三井楽半島を一周する起伏の激