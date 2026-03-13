浙江省の杭州西駅到着ロビー・北広場で10日、就職フェア「2026年杭州市余杭区新春総合系人材交流大会」が開かれた。これは同省が初めて展開した高速鉄道駅内で開催する人材サービスイベントで、今年で3年連続の開催となった。中国新聞網が伝えた。余杭区の25年における地域内総生産（GRP）は3568億300万元で、浙江省トップだった。同区は同省の人工知能（AI）産業の重要拠点でもある。10日に開かれた就職フェアは、AI色が濃く、現