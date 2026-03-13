毎年好成績のため、ドラフト一巡の上位選手を指名できないドジャースだが、トレードで2024年の全体13位指名、外野手のジェームズ・ティブス（23）を獲得した。ティブスはこの春、ドジャースのユニフォームを着て、カクタスリーグ15試合で2本塁打、打率.281、出塁率.351、OPS.914を記録している。「ロサンゼルスタイムズ紙」が報じている。2024年のドラフトで指名してくれたのはジャイアンツ。しかし昨年6月、ラファエル・デバ