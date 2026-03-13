お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史（55）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。元雨上がり決死隊の宮迫博之を激怒させたエピソードを語った。岡村は、今田耕司ら吉本興業の独身芸人たちで構成する「アローン会」元メンバー。自身と今田の距離が近づいたきっかけについて「あれからじゃないですか？助けていただいたというか、雨上がりのM迫さんに僕殺されそうになったことが