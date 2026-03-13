イタリア代表のパスカンティーノがメキシコ戦で3HRワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベスト8が出揃った。世界を驚かせたのは1次ランドのプールBを1位通過したイタリア代表だった。なかでもメキシコ戦でWBC史上初の1試合3本塁打を放ったビニー・パスカンティーノ内野手が披露したパフォーマンスが注目されている。1次ラウンドの3試合目まで無安打だったパスカンティーノだったが、メキシコ戦でお目覚めの3発。ベンチ