犬が嬉しいときに振るしっぽ。 【写真】あまりの速さで尻尾の残像がすごい！ その動きが激しすぎて、もはや「プロペラ」のようになってしまうチワワがSNSで大きな注目を集めている。 話題となっているのは、Xにチワワとの暮らしを投稿するなかさん（@nakkkkkan）のペットのいずも丸くん。 特定の条件が揃ったとき、お尻を高く突き上げ、しっぽを円を描くように猛烈な速さでグルグルと回転させる独特の仕草を見せるいずも丸くん