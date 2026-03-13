俳優でモデルとしても活動するジョー・アルウィンが、新作映画で「ハムナプトラ」などで知られる女優のレイチェル・ワイズと共演する。話題のドラマ「アドレセンス」を手掛けたジャック・ソーンが脚本を執筆した新作「Seance on a Wet Afternoon」に向けては、俳優のマシュー・マクファディンの出演も決定している。 【写真】流産の経験を明かしたこともある「ハムナプトラ」女優 1964年に同名小説を原作