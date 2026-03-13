ニッポン放送は１３日、東京・有楽町の同局で定例社長会見を行った。檜原麻希社長が２０２６年のミッションを「アイが聴こえるニッポン放送」と発表した。”Ｉ”（自分）、”ＡＩ”（技術）、”愛”（ＬＯＶＥ）、３つの”アイ”をかけた新ミッション。人のぬくもりと先進イベントを中心にした新たなキャンペーンを展開していくという。キャンペーンキャラクターには、１月にデビューした５人組ダンス＆ボーカルグループ「Ｓ