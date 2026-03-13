ベネズエラ代表が１２日（日本時間１３日）、試合会場のローンデポパークで日本との準々決勝（同１５日）へ向けて公式練習を行った。同代表の一塁コーチは２０２０年に巨人でプレーしたヘラルド・パーラ（３８）。出塁した際のサメダンスで人気だったが、負傷もあり１シーズンで退団。ナショナルズでメジャーに復帰し、２４年からナ軍一塁コーチを務めている。かつて同僚だった菅野智之（ロッキーズ）、岡本和真（ブルージェ