山形県内企業のことし1月から3月期の景気予測調査で、景気の状況についての指数が去年10月から12月期の調査に比べ20ポイント以上下がり、3期ぶりにマイナスに転じました。この調査は山形財務事務所が県内企業98社を対象に行ったものです。ことし1月から3月期で景況が「上昇している」と回答した割合から「下降している」とする割合を差し引いた景況判断指数はマイナス19.8パーセントでした。マイナスは3期ぶりで、前回の去年