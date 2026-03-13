ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」は１２日（日本時間１３日）、１４日の準々決勝、ベネズエラ戦に向けてローンデポ・パークで公式練習を行った。練習後には大谷翔平選手が記者会見に応じた。前日のベネズエラのチーム練習で、打撃コーチを務める元三冠王レジェンドのミゲル・カブレラ氏が「（大谷は）４打席連続で歩かせる。彼には打たせない」と発言したことについて質問が。大谷は「東