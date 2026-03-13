中道改革連合の小川淳也代表は、13日の記者会見で、13日中に新年度予算案の衆院を通過させる与党の方針に対し、「この間の乱暴な国会審議、進行に抗議する」と述べた。さらに、「異常なことであり、後世に引き継ぐには恥ずかしい歴史を刻んだということにならざるを得ない」と強く批判した。小川氏は、「これだけ圧倒的な数の差があると、非常に無力感を感じながらの国会運営だった」とした上で、「我々は、与党側の申し出を飲み込