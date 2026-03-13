女優草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身のくせについて話した。35年間バレエに取り組み「美しい見え方」について追求。今も体形を維持している。事前インタビューのVTRで、野々村友紀子（51）が「踊られている方って、手の先まで神経が、って言うじゃないですか。それは今も出ますか」と質問した。草刈は「前は逆に、普通に動けていないな、っていう感じがしました」と答え