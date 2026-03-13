翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都は、「和のアフタヌーンティー〜発酵〜」を3月1日から2027年2月28日まで、春メニューは5月31日まで提供している。日本の発酵文化を題材に、味噌や酒粕、塩麹、甘酒などの発酵食品と季節の京都産食材を組み合わせた。春メニューでは、京都の老舗菓子司「亀屋良長」とコラボした烏羽玉を酒粕で仕上げた限定品、プレーンといちごの甘酒を使った錦玉羹、クリームチーズ入りの餡之匣の和菓子