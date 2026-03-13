日本放送協会（NHK）は、北海道と福岡県のホテル運営会社2社に対し、受信料の支払いを求める民事訴訟を提起したと発表した。北海道の会社は8年8か月、福岡県の会社は6年5か月に渡って、契約を締結しているにもかかわらず受信料が未払いで、未収額はそれぞれ、約850万円と約1,370万円。受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期に渡って受信料を支払っていない事業所数は、2024年度末時点で約2万件。この5年間で2倍に増加した。未