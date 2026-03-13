ベトジェットエアは、大阪/関西〜ニャチャン線でお盆とシルバーウィークにチャーター便を運航する。大阪/関西発が8月8日と9月19日、ニャチャン発が8月12日と9月23日の2往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約5時間半に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は249,000円から。ツアーデスクも設ける。■ダイヤVJ大阪/関西