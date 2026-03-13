1万4000kmをノンストップでフランスのダッソー・アビエーションが2026年3月10日、新型ビジネスジェット「ファルコン10X」を完成披露（ロールアウト）しました。同社はこの機体を「社史上、最も野心的なビジネス ジェット機」と紹介しています。どういった機体なのでしょうか。【写真】えっ…これが「ビジネス機初の翼を備えた新型機」驚愕の全貌です「ファルコン10X」は最高速度マッハ0.925で音速の壁に近い速度で巡航し、航続距