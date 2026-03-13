Appleは、ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」に追加される新ラインアップを発表した。4月2日から、「ベストiPadゲーム」に選ばれた「DREDGE+」など計3タイトルが配信される。 「DREDGE+」は、霧に包まれた島々を航海し、海底の宝物や水中の謎を解き明かしていく、釣りアドベンチャーゲーム。リリース済みの追加コンテンツ「The Pale Reach」「The Iron Rig」「Blacks