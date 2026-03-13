24時間テレビの寄付金で購入された福祉車両が、諫早市の障害者就労支援施設に贈られました。 福祉車両が贈られたのは、諫早市のNPO法人「エール」が運営する障害者の就労支援施設「クレイン」です。 リフトが装備されていて、車いす利用者もスムーズに乗り降りができます。 （職員） 「うちの利用者も、安心して安全に乗り降りできると思う」 （NPO法人「エール」 神崎 司 理事長） 「今からの