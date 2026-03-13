石川県内の酒蔵でつくられた生酒「初しぼり」が13日一斉に発売され、能登半島地震後、初めて能登の3つの酒蔵も参加しました。「初しぼり」は寒い冬に仕込んだ、しぼりたての新酒を火入れせずに瓶詰めしたものです。発売日の13日、石川県金沢市の香林坊大和には、加賀から金沢、能登まで石川県内17の酒蔵が仕込んだ銘柄が並びました。能登からは能登半島地震後、初めて「宗玄酒造」、「白藤酒造店」「中島酒造店」の日本酒が加わり