明日（14日）から今シーズンの運行が始まる南阿蘇鉄道の観光トロッコ列車の出発式が行われました。 【写真を見る】今年も観光トロッコ列車の季節です！明日から運行 ひと足はやく園児が「出発進行！発車！」南阿蘇鉄道 高森駅には園児70人が招待され、出発式を盛り上げました。 園児たち「出発進行！発車！」 南阿蘇鉄道の観光トロッコ列車は、3月～11月の期間に運行していて、明日の運行開始を前に、今日は園児