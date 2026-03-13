◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス2回戦が13日に行われ、世界ランク13位の大藤沙月選手が同18位の鄭怡静選手(台湾)を破り、ベスト8進出を果たしました。大藤選手は初戦で世界2位の王曼碰選手(中国)に快勝。圧巻のストレート勝利で勝ち上がっていました。日本のTリーグでもプレー経験を持つ台湾のベテラン。大藤選手は過去2勝1敗で、2度フルゲームまでもつれている相手です。第1ゲームは終盤に