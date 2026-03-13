12日夜、熊本市で、焼きイモを移動販売するトラックが火をあげながら、約2キロを走行し、消防署に駆け込みました。けが人はいませんでした。12日夜10時前、KKTの情報カメラが捉えた熊本市の繁華街を移動する炎の塊。これは、燃えながら走行する車です。車は火を上げながら中央区の西消防署に駆け込みました。 12日午後9時50分頃、「車が燃えながら走っている」と複数の119番通報がありました。消防によりますと、燃えたのは、熊