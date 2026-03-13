13日午前9時15分ごろ、水戸市内原町のJR常磐線の踏切で特急列車と車が衝突した。水戸署やJR東日本によると、車の運転手が死亡した。列車の乗客と乗員にけがはなかった。署が身元の確認を急ぐとともに、詳しい状況を調べる。現場はJR内原駅近くの遮断機がある踏切。品川発仙台行きの特急列車が通過中だった。車が踏切に進入したとみられる。常磐線は一部で運転を見合わせた。