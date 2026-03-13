今年は午（うま）年。「馬とゆかりのある場所」を取り上げる企画「馬さんぽ」（随時掲載）第２弾は、北海道苫小牧市にあるノーザンホースパークの「パドック２」を紹介。無敗で３冠を達成するなどＧ１・７勝のディープインパクトやブラックタイドの母として知られるウインドインハーヘアが余生を過ごしている。今年で３５歳。人間なら１００歳超で、サラブレッドとしては長寿の部類に入る。担当するノーザンホースパーク職員の鈴