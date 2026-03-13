【ピザハット×「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」キャンペーン】 キャンペーン期間：3月16日～5月10日 日本ピザハットは、アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」とのコラボキャンペーンを3月16日より実施する。 本コラボキャンペーンでは税込1,000円以上注文の際、指定のクーポンをカートに入れると数量限定でオリジナルスリ}