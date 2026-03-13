エクサウィザーズは3月12日、子会社Exa Frontier Edgeを2026年4月を目途に設立することを決議したと発表した。Exa Frontier EdgeはAIエージェントの活用を前提に、組織・開発プロセス・サービス提供モデルをゼロから設計した「AIネイティブ」企業として運営する。コーディングエージェントを開発プロセスの中核に据え、設計・開発・テスト・運用の各工程をAIが駆動することで、従来は人手と工数に依存してきたシステム開発と運用の