Mizkanはこのほど、同社「ぽん酢」と菊正宗酒造「日本酒」とのコラボレーションを実施。4月6日より、コラボ商品「菊正宗 ぽん酒」が全国にて発売される。ミツカン×菊正宗「菊正宗 ぽん酒」「菊正宗 ぽん酒」は、ミツカンの「ぽん酢」と菊正宗の日本酒がコラボレーションした、さっぱり新感覚の日本酒ベースリキュール。日本酒のうまみ、ぽん酢のさわやかな味と香りが調和し、飽きのこない美味しさが特長で、酢豚や唐揚げ、茄子の