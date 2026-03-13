【モデルプレス＝2026/03/13】歌舞伎俳優の中村獅童が3月11日、自身のInstagramを更新。長男・陽喜くん、次男・夏幹くんからのお知らせを公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳歌舞伎俳優「系統の違う可愛さ」“そっくり”息子2人の姿◆中村獅童、息子たちの動画公開中村は「陽喜と夏幹のインスタを作りました」とつづり、動画を投稿。室内で撮影された動画で、兄の陽喜くんが「インスタグラム、始めました。やったー！」と嬉し