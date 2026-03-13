ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、東日本大震災の当時の記憶を語り、被災者に寄り添う涙を見せた。3月12日、韓国SBSの番組『尻尾に尻尾を噛むあの日の物語』（原題）で、「2011年消えた都市―東日本大震災」編が放送された。番組にはBilllieのツキ、俳優のチェ・ジニョク、Forestellaのコ・ウリムが出演し、15年が経過しても癒えることのない震災の記憶を辿った。【写真】「国に帰れ。永遠に来るな」日本人ツキへ