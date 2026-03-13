メ～テレ（名古屋テレビ） 特殊詐欺被害の防止に有効とされる、国際電話の利用休止を呼びかけるキャンペーンが愛知県一宮市で行われました。 去年1年間に愛知県内で発生した特殊詐欺被害は1963件で、被害総額は約93億円にのぼっています。 特殊詐欺の多くに国際電話が使用されることから、13日、一宮市の商業施設に国際電話の利用休止を申し込むことができるブースが設置されました。 また、スマӦ