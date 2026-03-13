【モデルプレス＝2026/03/13】タレントのGENKING.が、3月12日に自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し話題を呼んでいる。【写真】41歳タレント、「再現度高い」人造人間18号に寄せたヘアスタイル◆GENKING.、人造人間18号に寄せたヘアスタイルGENKING.は、「髪切った。人造人間18号に寄せたんだけど、近付けた！？髪を切って、気持ちは18号レベルです」とコメントし、美容院でのヘアカットの様子をリール動画で投稿。