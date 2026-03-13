ベストセラー小説を映画化したSF大作「プロジェクト・ヘイル・メアリー」の日米同時公開に先立ち、ジャパンプレミアが12日開催された。会場には、アン ミカ＆セオドール・ミラー夫婦や前田敦子、池田美優、野口聡一など豪華ゲスト陣が駆け付けた。 「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は、映画「オデッセイ」の原作者アンディ・ウィアーが書いた同名小説を、アカデミー賞受賞の布陣