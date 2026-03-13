政府はきょう、今後5年で取り組む女性政策の指針となる「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定し、旧姓の通称使用の拡大に向け公的な証明書への「旧姓の単記」も可能とする法制化を検討することを明記しました。「第6次男女共同参画基本計画」をめぐっては、政府は去年12月の閣議決定を目指していましたが、旧姓の通称使用の法制化が明記されたことに選択的夫婦別姓制度の導入を求める連合などから反対意見が上がり、先送りされ