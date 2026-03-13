大阪・関西万博のタイ館大阪・関西万博のタイ館の建設工事を無許可で請け負ったとして、大阪府警は13日までに、建設業法違反容疑で建設会社「DIO」（群馬県高崎市）の関係先を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、家宅捜索容疑は、2024年10月、タイ館の電気設備工事（計約4400万円）を、建設業法上の許可を得ずに請け負った疑い。府警は12日、埼玉県内などにある会社の関係先から工事関係書類