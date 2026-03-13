コスプレイヤーのえなこさんは3月12日、自身のInstagramを更新。外でおいしそうなチキンを食べる姿を披露しました。【写真】えなこがケンタッキーを食べる姿「解放感あるところで食べるケンタは旨いやろなぁ」えなこさんは「まるかじりケンタ、もう食べた？」とつづり、自身の写真を2枚載せています。ケンタッキーフライドチキンの数量限定商品「まるかじりケンタ」を片手でつかみ食べる姿です。海沿いの岩に腰掛け、ミニスカート