All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、埼玉県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「埼玉県の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：長瀞（55票）2位にランクインしたのは、秩父鉄道秩父本線の「長瀞（ながとろ）」駅です。観光名所として非常に有名ですが、漢字表記の「瀞（とろ）」が難読であるため、多