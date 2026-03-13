今陽子さんは、「ピンキーとキラーズのボーカル」として一世を風靡し、現在も精力的にライブ活動を続けています。いつも元気なイメージの今さんですが、最近気になっているのは歌詞の覚えが悪くなってきたこと。これまで多くの人の脳MRI画像を解析してきた瀧靖之先生に、老化のメカニズムや若々しい脳を保つ秘訣を聞きました。（構成：村瀬素子撮影：玉置順子〈t.cube〉）萎縮が進みやすい脳の部位は…* * * * * * *ライブ中、頭