現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月9日に回答があった広島県在住72歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：72歳女性同居家族構成：本人、子（40歳）住居形態：賃貸居住地：広島県リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：250万円現在の預貯金：0円、リスク資産：0円これまでの年金加入期間：不明現在